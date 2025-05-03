Наслідки ударів по Харківщині. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n206034-rf-vdaryla-po-harkivschyni-bombyla-ryatuvalnu-chastynu-ta-odne-z-selysch-foto.html

Ракурс

Російська армія завдала нових ударів по Харківській області.

У суботу, 3 травня, загарбники поцілили авіаційною бомбою по рятувальній частині у Куп’янську. На момент удару особовий склад перебував на виїзді за викликом, у підрозділі знаходився лише один рятувальник. На щастя, він не постраждав. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Крім того, сьогодні масованого удару дронами ворог завдав по селищу Великий Бурлук. Російські БпЛА зруйнували двоповерхову торговельну будівлю в центрі населеного пункту. Там виникла пожежа на площі 2 тис. кв. м.

Також у Великому Бурлуці були частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адміністративні будівлі, торговельні заклади та павільйони. Внаслідок атаки постраждали 86-річна та 72-річна жінки.

Нагадаємо, ввечері 2 травня росіяни завдали масованого удару по Харкову. У різних районах міста було зафіксовано 17 влучань — горіли багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, цивільне підприємство та магазин. Різних травм зазнали 47 харків’ян, серед яких 11-річна дівчинка. 11 постраждалих доставили до лікарні.