ВСУ ударили по командному пункту оккупантов. Фото: Генштаб

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Українські військові знищили важливу ціль російських окупантів на Донеччині.

Днями авіація Повітряних сил завдала нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії Збройних сил російської федерації в районі Бахмута. Ураження окупантів вже підтверджене. Про це Генеральний штаб ЗСУ 4 травня повідомив у Telegram.

Зазначається, що внаслідок удару було суттєво знижено здатність ворога здійснювати управління на Покровському напрямку. Дані щодо втрат ворога ще уточнюються.

Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії противника та завдавати йому відчутних втрат, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 23 квітня Збройні сили України уразили завод із виробництва «Шахедів» у росії. Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Наразі відомо про пошкодження цеху фінальної збірки безпілотників. Виробнича потужність цього підприємства складає близько 300 різних БпЛА на добу.