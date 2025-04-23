https://racurs.ua/ua/n205801-genshtab-zsu-pidtverdyv-urajennya-zavodu-z-vyrobnyctva-shahediv-u-rosiyi.html

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Збройні сили України уразили завод із виробництва «Шахедів» у росії.

Виробнича потужність цього підприємства складає близько 300 різних БпЛА на добу. Знаходиться воно в Єлабузькому районі (Республіка Татарстан) на відстані 1 тис. 54 км від державного кордону України. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Зазначається, що підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Наразі відомо про пошкодження цеху фінальної збірки безпілотників.

Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, 23 квітня дрони атакували російське місто Єлабуга, де знаходиться завод з виробництва дронів-камікадзе. Під час сьогоднішнього удару було використано шість літаків із 250 кг бойовою частиною — один був збитий, а п’ять потрапило в ціль.