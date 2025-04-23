Дрони атакували російську Єлабугу, в якій виробляють "шахеди"

https://racurs.ua/ua/n205789-drony-atakuvaly-rosiysku-ielabugu-v-yakiy-vyroblyaut-shahedy-video.html

Ракурс

Дрони 23 квітня атакували російську Єлабугу, в якій виробляють «шахеди».

Місто Єлабуга відомо своєю особливою економічною зоною «Алабуга». За свідченнями журналістів на цій території заманюють вихідців із Середньої Азії та Африки на виробництво дронів «шахед».

Зокрема, під атакою гуртожитки студентів «Алабуги», які вчаться та працюють на виробництвах.

Як інформує «Николаевский Ванек», під час сьогоднішнього удару було використано шість літаків із 250 кг бойовою частиною — один був збитий, а п’ять потрапило в ціль.

На деяких кадрах видно, як російський ЗРК «Панцир-С1» не може потрапити по БПЛА, який маневрує перед заходом на ціль.