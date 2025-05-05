Стало известно, когда участники основной сессии НМТ узнают о дате и месте экзамена

https://racurs.ua/n206086-stalo-izvestno-kogda-uchastniki-osnovnoy-sessii-nmt-uznaut-o-date-i-meste-ekzamena.html

Ракурс

Усі учасники основної сесії НМТ дізнаються про дату і місце іспиту 7 травня.

Про це повідомила директор УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час вебінару, присвяченого НМТ.

Запрошення на тестування будуть розміщені у е-кабінетах учасників.

Тестування розпочинатиметься за місцевим часом.