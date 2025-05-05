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Стало известно, когда участники основной сессии НМТ узнают о дате и месте экзамена
Стало известно, когда участники основной сессии НМТ узнают о дате и месте экзаменаhttps://racurs.ua/n206086-stalo-izvestno-kogda-uchastniki-osnovnoy-sessii-nmt-uznaut-o-date-i-meste-ekzamena.htmlРакурс
Усі учасники основної сесії НМТ дізнаються про дату і місце іспиту 7 травня.
Про це повідомила директор УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час вебінару, присвяченого НМТ.
Запрошення на тестування будуть розміщені у е-кабінетах учасників.
Тестування розпочинатиметься за місцевим часом.