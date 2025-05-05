Усі учасники основної сесії НМТ дізнаються про дату і місце іспиту 7 травня

https://racurs.ua/ua/n206086-stalo-vidomo-koly-uchasnyky-osnovnoyi-sesiyi-nmt-diznautsya-pro-datu-i-misce-ispytu.html

Ракурс

Усі учасники основної сесії НМТ дізнаються про дату і місце іспиту 7 травня.

Про це повідомила директор УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час вебінару, присвяченого НМТ.

Запрошення на тестування будуть розміщені у е-кабінетах учасників.

Тестування розпочинатиметься за місцевим часом.