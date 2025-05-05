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Ракурс
Усі учасники основної сесії НМТ дізнаються про дату і місце іспиту 7 травня

Стало відомо, коли учасники основної сесії НМТ дізнаються про дату і місце іспиту

5 тра 2025, 18:57
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Усі учасники основної сесії НМТ дізнаються про дату і місце іспиту 7 травня.

Про це повідомила директор УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час вебінару, присвяченого НМТ.

Запрошення на тестування будуть розміщені у е-кабінетах учасників.

Тестування розпочинатиметься за місцевим часом.

Джерело: Ракурс


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