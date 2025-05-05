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Усі учасники основної сесії НМТ дізнаються про дату і місце іспиту 7 травня
Стало відомо, коли учасники основної сесії НМТ дізнаються про дату і місце іспитуhttps://racurs.ua/ua/n206086-stalo-vidomo-koly-uchasnyky-osnovnoyi-sesiyi-nmt-diznautsya-pro-datu-i-misce-ispytu.htmlРакурс
Усі учасники основної сесії НМТ дізнаються про дату і місце іспиту 7 травня.
Про це повідомила директор УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час вебінару, присвяченого НМТ.
Запрошення на тестування будуть розміщені у е-кабінетах учасників.
Тестування розпочинатиметься за місцевим часом.