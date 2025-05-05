Воздушные силы ударили по пункту управления российскими подразделениями БПЛА на Курщине

https://racurs.ua/n206085-vozdushnye-sily-udarili-po-punktu-upravleniya-rossiyskimi-podrazdeleniyami-bpla-na-kurschine.html

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4 травня Повітряні сили завдали успішного удару по пункту управління російськими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

На цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.