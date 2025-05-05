Вицепремьер Свириденко объяснит суть соглашения об ископаемых на встречах с парламентскими фракциями перед ратификацией

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Віцепрем'єрка Юлія Свириденко проведе окремі зустрічі з парламентськими фракціями перед голосуванням за ратифікацію Угоди про копалини.

Про це розповіли «Суспільному» нардепи з кількох фракцій та груп.

Зустрічі заплановані на вівторок і середу, голосування — на четвер, 8 травня.

У коментарі Суспільному заступник голови фракції «Батьківщина» Соболєв повідомив, що парламентарі поки не ознайомлені з додатками до Угоди — ймовірно через те, що ті містять закриту інформацію. Очікують, що під час зустрічей представники уряду нададуть більше деталей.

Наразі ми не мали можливість ознайомитися з додатками до угоди, можливо тому що там є документи, які представляють державну або комерційну таємницю і це не можна оголошувати публічно, — розповів журналістам Соболєв.

Ратифікації у парламенті потребуватиме лише Угода про інвестиційний фонд, два інші документи, включаючи Угоду про обмежене партнерство, не потребують затвердження.

Але депутати побоюються, що певні положення цих документів можуть суперечити інтересам України. Очікується, що під час зустрічей представники уряду нададуть більше деталей.

Ми хочемо запустити фонд якомога швидше. Хоча точно передбачити терміни складно, орієнтуємось на місяць-півтора після ратифікації, — сказала минулого тижня міністр економіки та перший віцепрем'єр Свириденко в коментарі для «РБК-Україна».

За її словами, угода є взаємовигідною для обох держав.

Саме українська держава визначає, де і що видобувати. І надра залишаться в українській власності. Це закріплено угодою. Друге, це, звичайно, що наша національна власність захищена. Угода не передбачає змін процесу приватизації, змін в управлінні державними компаніями, — розповіла Свириденко.

Важливою деталлю, за її словами, також є й те, що угода не передбачає жодних боргів України чи згадок про боргові зобов’язання перед Вашингтоном.