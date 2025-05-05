Макрон раскритиковал Трампа за давление на науку в США и пригласил ученых в Европу

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Макрон розкритикував Трампа за тиск на науку в США та запросив науковців переїхати до Європи.

Ніхто не міг подумати, що найбільша демократія світу, чия економічна модель так сильно залежить від науки, інновацій та здатності… поширювати ці інновації швидше, ніж її європейські колеги, зробить таку помилку.

Про це Еммануель Макрон повідомив у промові на заході «Оберіть Європу для науки» в Сорбонні, передає Єлисейський палац.

Так країни Євросоюзу та європейські університети реагують на політику адміністрації президента Трампа щодо скорочень фінансування університетів.

За словами Макрона, Європа може запропонувати науковцям «свободу слова» та «інновації». Також він розкритикував США за скорочення фінансування університетів та закриття програм.

Президент Франції відмітив, що країна та Євросоюз готуються виділяти додаткові ресурси на дослідження та зацікавлені у прибутті молодих науковців до країн Європи для навчання та роботи. За його словами, престиж європейських університетів необхідно підвищувати.

В рамках програм, які ми створюємо, нам потрібно забезпечити фінансування та співпрацю, щоб відновити та захистити дослідницькі бази, платформи для співпраці. Все для того, щоб дозволити нашим дослідникам та нашим лабораторіям продовжувати свою роботу. Я сподіваюся, що в найближчі місяці ми зможемо завершити важливі ініціативи щодо збереження цих дослідницьких баз та їх фінансування на європейському рівні, — наголосив Макрон.

Він також повідомив, що Франція зацікавлена насамперед у дослідженнях змін клімату, штучного інтелекту та космосу. Євросоюз, своєю чергою, продовжить підтримку програми ScaleUP Europe та Deep Tech, які підтримують наукові та інформаційно-технологічні стартапи.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час заходу «Оберіть Європу для науки» повідомила, що ЄС виділяє кошти для стимулювання досліджень у європейських університетах. Це 500 млн євро на 2025−2027 роки.

15 квітня міністерство освіти США заявило про замороження державного фінансування на суму 2,2 млрд доларів для Гарвардського університету після того, як навчальний заклад відхилив вимоги Білого дому.