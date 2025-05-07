Оккупированная ЗАЭС снова оказалась на грани блэкаута из-за россиян. Фото:

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Окупована Запорізька АЕС опинилася під загрозою блекауту.

У середу, 7 травня, внаслідок ворожого обстрілу ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану «атомку» із об'єднаною енергосистемою України. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

Через російський удар знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою, — йдеться у повідомленні.

Глава Міненергетики Герман Галущенко поінформував, що живлення ЗАЕС відновлять, як тільки це дозволить зробити безпекова ситуація. Наразі станція отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі, тому забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. А повний блекаут на «атомці» становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.

У відомстві нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже вісім разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі знеструмлення.

Нагадаємо, у березні російські загарбники не можуть забезпечити навіть базову безпеку ЗАЕС. На «атомці» сталося пошкодження резервуару, який використовується для зберігання дизельного пального. Розлитого палива вистачило б для живлення аварійних генераторів станції на 25 днів.