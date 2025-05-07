Необычный штурм врага остановили нацгвардейцы. Фото: НГУ

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Ракурс

Покровський напрямок фронту залишається чи не найважчим в Україні

Підрозділи армії країни-агресора росії не припиняє штурмів на цій ділянці фронту. Однак цього разу противник пішов на незвичний штурм — з безнадії окупанти вирішили підібратися до українських позицій водоймою. Про це 3-я бригада оперативного призначення «Спартан» імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України 7 травня повідомила у Telegram.

«Спартан» відбивав різні штурми ворога: піхотні, на бронетехніці, мотоциклах, багі. Проте цього разу росіяни здивували навіть нас, — йдеться у повідомленні.

Гвардійці зазначили, що українські дрони супроводжували «водолазів-невдах», тому цей штурм противника зазнав поразки.

Нагадаємо, у квітні на одному з напрямків Запорізької області росіяни здійснили спробу масштабну спробу прориву. Ворог кинув в атаку три танки, 18 БМП, 41 мотоцикл та МТ-ЛБ, але прорив зупинили бійці 17-ї Полтавської бригади НГУ разом із суміжними підрозділами Сил оборони.