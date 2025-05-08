С Холма Славы во Львове эксгумировали 50 захоронений

З Пагорба Слави у Львові ексгумували 50 поховань.

Роботи на «Пагорбі слави» у Львові розпочалися 23 квітня 2025 року, їх виконує меморіально-пошуковий центр «Доля». Станом на 8 травня, фахівці вже ексгумували 50 поховань. Процес ускладнюється через невідповідності в кількості тіл та їх розташуванні, про які було відомо раніше.

Після того, як було ексгумовано перші останки, водночас був знятий черговий шар гриму з обличчя радянської та російської пропаганди про те, «как в Савєтском Саюзє чтілі пам’ять о пагібших воінах Вєлікой Атєчєствєнной вайни». В перші ж дні робіт в одному з гробів було виявлено два тіла замість одного. А самі поховання першої лінії розміщені перпендикулярно до пам’ятників (плит), встановлених над ними. Одне з тіл у формі радянського полковника було покладено до гробу обличчям вниз. Пояснити це відсутністю елементарного знання математики чи геометрії у комуністів складно. Це також щось більше, ніж недбалість: це схоже на свідому зневагу більшовиків до пам’яті тих, хто за їхню владу віддавав своє життя, — написав керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.