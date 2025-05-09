Зеленский провел разговор с Трампом. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 8 травня провели телефонну розмову.

Український та американський лідери говорили про День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, ратифікацію Верховною Радою угоди про корисні копалини України, готовність до тимчасового припинення вогню на фронтах та завершення війни. Зеленський наголосив, що це «по-справжньому історичний документ, який відкриває багато нових можливостей для співпраці». Про це він повідомив на своїх сторінках у соціальних мережах.

Також сторони говорили про подальші зусилля заради досягнення миру. За словами Зеленського, Трамп цікавився ситуацією на українському фронті. У розмові український президент відзначив, що Київ готовий до 30-денного перемир’я хоч відсьогодні, але потрібна згода Москви на цю ініціативу.

Зеленський наголосив, що Україна готова до переговорів «у будь-якому форматі», однак рф повинна показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню.

Президент Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню, — поінформував Зеленський.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду про співпрацю зі Сполученими Штатами Америки щодо видобутку корисних копалин. Законопроект підтримали 338 народних депутатів, ніхто з парламентарів не виступив проти та не утримався.