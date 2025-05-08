Ракурсhttps://racurs.ua/
Рада схвалила угоду зі США про копалини
Рада схвалила угоду зі США про копалиниhttps://racurs.ua/ua/n206154-rada-shvalyla-ugodu-zi-ssha-pro-kopalyny.htmlРакурс
Верховна Рада 8 травня схвалила угоду про корисні копалини між Україною та США.
Для цього у парламенті рповели спеціальне засідання з ратифікації угоди.
За проголосували 338 депутатів. Частина депутатів вела стрім із зали парламента.
Спочатку депутати включили до порядку денного зміни до Бюджетного кодексу і скоротили строки подання альтернативних законопроектів.
Міністр економіки Юлія Свириденко з трибуни Верховної Ради закликала депутатів проголосувати за ратифікацію Угоди про інвестфонд між Україною і США, яка є складовою «мінеральної угоди».
У промові вона заявила, що ця угода є частиною широкої безпекової і стратегічної співпраці між Україною і США.
За її словами, інвестиційний фонд відбудови, передбачений угодою про корисні копалини між Україною та США, може запрацювати вже за кілька тижнів. Свириденко каже, що угода про обмеження партнерства й угода про функції інвестиційного фонду не потребують підписання з боку представників Кабміну, оскільки це угоди комерційного характеру
Угода не передбачає передачі до інвестиційного фонду ані надр, ані чинних ліцензій на видобуток, ані державних підприємств.
Чи передаються надра? Ні, не передаються. Чи передаються ліцензії або державні підприємства? Майно не передається, ліцензії не передаються. Ми самі визначаємо, де видобувати, що видобувати. Контроль, ще раз хочу підкреслити, над надрами залишається, як це має відповідати Конституції, за народом України, — пояснила Свириденко.
Станом на початок травня 47% громадян України мали скоріше позитивні очікування від підписання угоди про корисні копалини зі Сполученими Штатами.