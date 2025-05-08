Рада одобрила соглашение с США о ископаемых

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Верховна Рада 8 травня схвалила угоду про корисні копалини між Україною та США.

Для цього у парламенті провели спеціальне засідання з ратифікації угоди.

За проголосували 338 депутатів. Частина депутатів вела стрім із зали парламента.

Спочатку депутати включили до порядку денного зміни до Бюджетного кодексу і скоротили строки подання альтернативних законопроектів.

Міністр економіки Юлія Свириденко з трибуни Верховної Ради закликала депутатів проголосувати за ратифікацію Угоди про інвестфонд між Україною і США, яка є складовою «мінеральної угоди».

У промові вона заявила, що ця угода є частиною широкої безпекової і стратегічної співпраці між Україною і США.

За її словами, інвестиційний фонд відбудови, передбачений угодою про корисні копалини між Україною та США, може запрацювати вже за кілька тижнів. Свириденко каже, що угода про обмеження партнерства й угода про функції інвестиційного фонду не потребують підписання з боку представників Кабміну, оскільки це угоди комерційного характеру

Угода не передбачає передачі до інвестиційного фонду ані надр, ані чинних ліцензій на видобуток, ані державних підприємств.