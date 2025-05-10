Третья ночь режима "прекращения огня": на фронте бои, но в воздухе без "шахедов" и ракет

https://racurs.ua/n206194-tretya-noch-rejima-prekrascheniya-ognya-na-fronte-boi-no-v-vozduhe-bez-shahedov-i-raket.html

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Ніч із п’ятниці на суботу, 10 травня, була третьою в так званому оголошеному росією триденному «перемир'ї». Як і дві попередні, про пуски ракет і атаки дронів на міста України повідомлень не було.

Генштаб ЗСУ водночас повідомив у ранковому зведенні, що 9 травня було зафіксовано 196 бойових зіткнень, 34 авіаудари, було скинуто 69 керованих авіабомб. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіабомб у напрямку Донецької та Сумської областей.

У всіх містах і селах області цієї ночі було тихо. Всюди — без ворожих ударів, — написав у телеграм голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Херсонській області за минулу добу було поранено двох людей, ще одна загинула в результаті атаки безпілотника; в Донецькій області двоє загинули і двоє постраждали, повідомили вранці суботи голови обласних військових адміністрацій.

У Запорізькій області 9 травня було обстріляно 13 населених пунктів, в атаках брали участь 130 російських безпілотників, повідомив голова військової адміністрації області Іван Федоров.

Ракетна небезпека вранці суботи, 10 травня, оголошувалась в Курській області, повідомлень про руйнування і постраждалих, на жаль, поки не було.