Кремль выдвинул новое условие 30-дневного перемирия

https://racurs.ua/n206195-kreml-vydvinul-novoe-uslovie-30-dnevnogo-peremiriya.html

Ракурс

Прессекретар російського диктатора владіміра путіна Пєсков заявив, що його господар відкидає можливість 30-денного припинення вогню, якщо Захід не припинить постачання озброєння Україні.

Пєсков також стверджує, що путін нібито «робить усе можливе, щоб вирішити проблему мирним і дипломатичним шляхом», але за відсутності «мирних і дипломатичних засобів» Москва «змушена продовжувати військову операцію».