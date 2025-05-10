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Кремль висунув нову умову 30-денного перемир'я
Кремль висунув нову умову 30-денного перемир’яhttps://racurs.ua/ua/n206195-kreml-vysunuv-novu-umovu-30-dennogo-peremyr-ya.htmlРакурс
Прессекретар російського диктатора владіміра путіна Пєсков заявив, що його господар відкидає можливість 30-денного припинення вогню, якщо Захід не припинить постачання озброєння Україні.
Пєсков також стверджує, що путін нібито «робить усе можливе, щоб вирішити проблему мирним і дипломатичним шляхом», але за відсутності «мирних і дипломатичних засобів» Москва «змушена продовжувати військову операцію».