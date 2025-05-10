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Ракурс
Кремль висунув нову умову 30-денного перемир'я

Кремль висунув нову умову 30-денного перемир’я

10 тра 2025, 09:47
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Прессекретар російського диктатора владіміра путіна Пєсков заявив, що його господар відкидає можливість 30-денного припинення вогню, якщо Захід не припинить постачання озброєння Україні.

Пєсков також стверджує, що путін нібито «робить усе можливе, щоб вирішити проблему мирним і дипломатичним шляхом», але за відсутності «мирних і дипломатичних засобів» Москва «змушена продовжувати військову операцію».

Джерело: Ракурс


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