Лидеры Европы в Киеве почтили память погибших за независимость Украины

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Лідери європейських країн разом із президентом України Володимиром Зеленським уранці 10 травня вшанували памʼять загиблих воїнів на Майдані незалежності.

Саме через це зранку 10 травня у Києві тимчасово закривали станцію метро «Майдан Незалежності». Її роботу вже відновили у звичайному режимі, інформує КМДА.

Через перекриття центру у місті спостерігалися сильні затори, пишуть місцеві пабліки.

Також нагадаємо, що Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер та Дональд Туск сьогодні візьмуть участь у зустріч «коаліції охочих». На ній мають обговорити стале припинення вогню.