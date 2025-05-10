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Ракурс
Лідери Європи у Києві вшанували пам'ять загиблих за незалежність України

Лідери Європи у Києві вшанували пам’ять загиблих за незалежність України (ФОТО, ВІДЕО)

10 тра 2025, 10:39
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Лідери європейських країн разом із президентом України Володимиром Зеленським уранці 10 травня вшанували памʼять загиблих воїнів на Майдані незалежності.

Саме через це зранку 10 травня у Києві тимчасово закривали станцію метро «Майдан Незалежності». Її роботу вже відновили у звичайному режимі, інформує КМДА.

Через перекриття центру у місті спостерігалися сильні затори, пишуть місцеві пабліки.

Лідери Європи у Києві вшанували пам'ять загиблих за незалежність України, фото - Яна Доброносова, Телеграф

Також нагадаємо, що Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер та Дональд Туск сьогодні візьмуть участь у зустріч «коаліції охочих». На ній мають обговорити стале припинення вогню.

Лідери Європи у Києві вшанували пам'ять загиблих за незалежність України, фото - Яна Доброносова, Телеграф

Лідери Європи у Києві вшанували пам'ять загиблих за незалежність України, фото - Яна Доброносова, Телеграф

Джерело: Ракурс


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