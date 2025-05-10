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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Дроны нацгвардейцев уничтожили российскую ДРГ вблизи Курахово (ВИДЕО)

10 мая 2025, 21:52
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На Донеччині поблизу Курахового оператори дронів спецпідрозділу Національної гвардії України «Гострі картузи» вночі нейтралізували ворожу диверсійно-розвідувальну групу.

Відповідне відео сьогодні, 10 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Сьогодні наші пілоти нейтралізували ворожу ДРГ яка проникла вночі в село неподалік Курахово і почала вести вогонь по українським солдатам. Група з чотирьох окупантів була розбита у повному складі, — вказано в описі відео.

На відео показано, як троє загарбників були ліквідовані скидами на зайнятій ними позицій. Четвертий безуспішно спробував накивати п’ятами в сторону своїх

Так за допомогою декількох дронів була відбита атака противника та зупинена спроба подальшого просування, — наголошується в описі відео.

Источник: Ракурс


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