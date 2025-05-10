Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n206214-drony-nacgvardiyciv-znyschyly-rosiysku-drg-poblyzu-kurahovogo-video.html

Ракурс

На Донеччині поблизу Курахового оператори дронів спецпідрозділу Національної гвардії України «Гострі картузи» вночі нейтралізували ворожу диверсійно-розвідувальну групу.

Відповідне відео сьогодні, 10 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Сьогодні наші пілоти нейтралізували ворожу ДРГ яка проникла вночі в село неподалік Курахово і почала вести вогонь по українським солдатам. Група з чотирьох окупантів була розбита у повному складі, — вказано в описі відео.

На відео показано, як троє загарбників були ліквідовані скидами на зайнятій ними позицій. Четвертий безуспішно спробував накивати п’ятами в сторону своїх