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Ракурс
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

Украинские дроны уничтожили российскую МТ-ЛБ со штурмовой группой на Покровском направлении (ВИДЕО)

11 мая 2025, 14:17
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На Покровському напрямку дрони 414-ї бригади «Птахи Мадяра» спалили російську МТ-ЛБ разом зі штурмовою групою.

Відповідне відео сьогодні, 11 травня, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

Також на відео показано спалення російського танка.

Источник: Ракурс


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