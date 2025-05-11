Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео
Украинские дроны уничтожили российскую МТ-ЛБ со штурмовой группой на Покровском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206226-ukrainskie-drony-unichtojili-rossiyskuu-mt-lb-so-shturmovoy-gruppoy-na-pokrovskom-napravlenii.htmlРакурс
На Покровському напрямку дрони 414-ї бригади «Птахи Мадяра» спалили російську МТ-ЛБ разом зі штурмовою групою.
Відповідне відео сьогодні, 11 травня, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
Також на відео показано спалення російського танка.
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...