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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

Українські дрони знизили російську МТ-ЛБ зі штурмовою групою на Покровському напрямку (ВІДЕО)

11 тра 2025, 14:17
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На Покровському напрямку дрони 414-ї бригади «Птахи Мадяра» спалили російську МТ-ЛБ разом зі штурмовою групою.

Відповідне відео сьогодні, 11 травня, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

Також на відео показано спалення російського танка.

Джерело: Ракурс


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