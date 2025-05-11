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Українські дрони знизили російську МТ-ЛБ зі штурмовою групою на Покровському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206226-ukrayinski-drony-znyzyly-rosiysku-mt-lb-zi-shturmovou-grupou-na-pokrovskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Покровському напрямку дрони 414-ї бригади «Птахи Мадяра» спалили російську МТ-ЛБ разом зі штурмовою групою.
Відповідне відео сьогодні, 11 травня, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
Також на відео показано спалення російського танка.
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