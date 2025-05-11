Работник ТЦК избил мужчину в Харькове. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n206230-rabotnik-tck-izbil-mujchinu-v-harkove-vo-vremya-proverki-dokumentov-video.html

Ракурс

Конфлікт під час мобілізаційних заходів стався у Харкові.

Працівник Територіального центру комплектування ударив чоловіка в живіт при перевірці документів. Спочатку військовий вдарив цивільного у живіт, а потім у груди. Згодом ТЦКшники схопили хлопця та відвезли у невідомому напрямку. Про це 11 травня повідомив місцевий телеграм-канал «Харків life» та журналіст Андрій Цаплієнко.

У хлопця перевіряли документи. Під час розмови його вдарили кулаком, а через деякий час посадили в бус та відвезли, — йдеться в повідомленні.

На кадрах, які з’явилися в соцмережах, присутні п’ять співробітників ТЦК, при цьому не видно жодного поліцейського. Також можна побачити, що хлопець, якого б’ють, не проявляє абсолютно ніяких ознак агресії.

Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ще не відреагував на інцидент із побиттям цивільного.

Нагадаємо, у березні мережу обурило відео, як на Волині співробітники Територіального центру схопили та запхали в мікроавтобус чоловіка, який вигулював собаку. При цьому тварину покинули посеред вулиці.