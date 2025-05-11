Армия рф атаковала КАБом село на Харьковщине. Фото: ГСЧС

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Армія рф завдала нових ударів по мирних населених пунктах Харківської області.

У неділю вдень, 11 травня, ворог скинув керовану авіаційну бомбу на селу Садовод Великобурлуцької громади Куп’янського району. Було пошкоджено два двоповерхові житлові будинки. Також горіли квартири й господарські споруди — пожежа виникла на площі 130 кв. м. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Внаслідок атаки постраждали дві жінки — у них гостра стресова реакція. А рятувальники під час гасіння пожеж врятували кролика.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував у Telegram, що 10 травня окупанти завдали ударів по чотирьох населених пунктах регіону. Противник застосував 13 КАБів, безпілотник типу «Ланцет» та FPV-дрон.

У Куп’янську внаслідок обстрілів постраждали 76-річна жінка та 82-річний чоловік, а селі Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 68-річна та 73-річна жінки.

Нагадаємо, 11 травня російські загарбники завдали ударів керованими авіабомбами по селу Павлівка Запорізької області. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, а 75-річна жінка була тяжко поранена. Згодом внаслідок атаки FPV-дроном було поранено 56-річну жінку.