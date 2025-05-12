Подростка поразило электрическим током на крыше грузового вагона в Хмельницком (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206245-podrostka-porazilo-elektricheskim-tokom-na-kryshe-gruzovogo-vagona-v-hmelnickom-video.htmlРакурс
У Хмельницькому рятувальники зняли з даху вантажного вагона підлітка 2010 року народження, якого вразило електричним струмом.
Про це сьогодні, 12 травня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відео порятунку дитини.
Зазначається, що повідомлення про те, що на даху вантажного вагона у місті Хмельницький, на вулиці Калнишевського, перебуває дитина, уражена електричним струмом, надійшло до ДСНС вчора, 11 травня, о 20.10.
Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою висувної драбини піднялися на вагон, після чого обережно зняли постраждалого підлітка на землю. Травмованого передали медикам для надання невідкладної допомоги.
Обставини події встановлюють правоохоронні органи.
Шановні батьки! Нагадуйте дітям про небезпеку залізничних об'єктів. Підйом на вагони може коштувати життя — контактна мережа під напругою і небезпечна навіть без дотику. Не залишайте дітей без нагляду біля колій. Пояснюйте, що фото чи відео на даху потяга — смертельно небезпечна «гра»! — наголошують у ДСНС.