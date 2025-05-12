Порятунок підлітка у Хмельницькому, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n206245-pidlitka-vrazylo-elektrychnym-strumom-na-dahu-vantajnogo-vagona-u-hmelnyckomu-video.html

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У Хмельницькому рятувальники зняли з даху вантажного вагона підлітка 2010 року народження, якого вразило електричним струмом.

Про це сьогодні, 12 травня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відео порятунку дитини.

Зазначається, що повідомлення про те, що на даху вантажного вагона у місті Хмельницький, на вулиці Калнишевського, перебуває дитина, уражена електричним струмом, надійшло до ДСНС вчора, 11 травня, о 20.10.

Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою висувної драбини піднялися на вагон, після чого обережно зняли постраждалого підлітка на землю. Травмованого передали медикам для надання невідкладної допомоги.

Обставини події встановлюють правоохоронні органи.