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Потяг «Укрзалізниці» зазнав атаки ворожого безпілотника, фото: «Укрзалізниця»

Російський безпілотник атакував цивільний потяг — поранено машиніста

12 тра 2025, 08:20
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Російський безпілотник сьогодні, 12 травня, вчергове атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Внаслідок удару по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги. Йому оперативно надали допомогу та госпіталізували, загрози життю немає.

Зазначається, що ворожа атака не зупинила рух поїздів.

Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту — машиністи Укрзалізниці сміливо продовжують працювати, в бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги, а головне — беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість, — наголошують у компанії.

Джерело: Ракурс


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