Ультраправый кандидат на выборах в Румынии Симион не пришел на дебаты и атаковал журналистов

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Ракурс

Джордже Сіміон не прийшов на дебати та атакував журналістів.

У понеділок, 19.00, румунський телеканал Digi24 організував ключові передвиборчі дебати між кандидатами другого туру президентських виборів: Нікушором Даном та Джордже Сіміоном.

Попри те, що кандидат від ультраправої партії AUR, Джордже Сіміон, неодноразово наголошував на важливості відкритих дебатів і обіцяв узяти в них участь, він так і не з’явився до студії.

За словами редакції телеканалу, запрошення було надіслано заздалегідь, а переговори зі штабом кандидата тривали аж до початку ефіру.

Замість участі в прямому ефірі, Сіміон вирішив опублікувати у соціальних мережах змонтований відеоролик, знятий у своєму робочому кабінеті в Сенаті Румунії.

У цьому відео він різко атакував журналістів Digi24, звинувачуючи їх в упередженості, необ'єктивності та порушенні журналістських стандартів.

Також він заявив, що журналісти «намагаються виставити його дурнем». Відеозапис зроблено без згоди журналістів, що викликало додаткове обурення в медіасередовищі Румунії.

Нікушор Дан, суперник Сіміона в другому турі, прийшов на дебати вчасно і відповідає на запитання, заплановані для кандидатів.

Поки ультраправий кандидат лідирує перед другим туром виборів президента Румунії.

Опитування 6 травня провів інститут Verifield на замовлення кандидата в президенти, ліберального мера Бухареста Нікушора Дана.

54,8% опитаних підтримали лідера ультраправих Джордже Сіміона, а 45,2% - Дана.

Майже третина опитаних заявили, що не будуть голосувати, не визначилися між двома кандидатами або відмовилися відповідати.

Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 18 травня.