Джордже Сіміон не прийшов на дебати та атакував журналістів

https://racurs.ua/ua/n206258-ultrapravyy-kandydat-na-vyborah-u-rumuniyi-simion-ne-pryyshov-na-debaty-ta-atakuvav-jurnalistiv.html

Ракурс

Джордже Сіміон не прийшов на дебати та атакував журналістів.

У понеділок, 19.00, румунський телеканал Digi24 організував ключові передвиборчі дебати між кандидатами другого туру президентських виборів: Нікушором Даном та Джордже Сіміоном.

Попри те, що кандидат від ультраправої партії AUR, Джордже Сіміон, неодноразово наголошував на важливості відкритих дебатів і обіцяв узяти в них участь, він так і не з’явився до студії.

За словами редакції телеканалу, запрошення було надіслано заздалегідь, а переговори зі штабом кандидата тривали аж до початку ефіру.

Замість участі в прямому ефірі, Сіміон вирішив опублікувати у соціальних мережах змонтований відеоролик, знятий у своєму робочому кабінеті в Сенаті Румунії.

У цьому відео він різко атакував журналістів Digi24, звинувачуючи їх в упередженості, необ'єктивності та порушенні журналістських стандартів.

Також він заявив, що журналісти «намагаються виставити його дурнем». Відеозапис зроблено без згоди журналістів, що викликало додаткове обурення в медіасередовищі Румунії.

Нікушор Дан, суперник Сіміона в другому турі, прийшов на дебати вчасно і відповідає на запитання, заплановані для кандидатів.