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Ракурс
Джордже Сіміон не прийшов на дебати та атакував журналістів

Ультраправий кандидат на виборах у Румунії Сіміон не прийшов на дебати та атакував журналістів

12 тра 2025, 21:02
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Джордже Сіміон не прийшов на дебати та атакував журналістів.

У понеділок, 19.00, румунський телеканал Digi24 організував ключові передвиборчі дебати між кандидатами другого туру президентських виборів: Нікушором Даном та Джордже Сіміоном.

Попри те, що кандидат від ультраправої партії AUR, Джордже Сіміон, неодноразово наголошував на важливості відкритих дебатів і обіцяв узяти в них участь, він так і не з’явився до студії.

За словами редакції телеканалу, запрошення було надіслано заздалегідь, а переговори зі штабом кандидата тривали аж до початку ефіру.

Замість участі в прямому ефірі, Сіміон вирішив опублікувати у соціальних мережах змонтований відеоролик, знятий у своєму робочому кабінеті в Сенаті Румунії.

У цьому відео він різко атакував журналістів Digi24, звинувачуючи їх в упередженості, необ'єктивності та порушенні журналістських стандартів.

Також він заявив, що журналісти «намагаються виставити його дурнем». Відеозапис зроблено без згоди журналістів, що викликало додаткове обурення в медіасередовищі Румунії.

Нікушор Дан, суперник Сіміона в другому турі, прийшов на дебати вчасно і відповідає на запитання, заплановані для кандидатів.

Джерело: Ракурс


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