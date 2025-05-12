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Джордже Сіміон не прийшов на дебати та атакував журналістів
Ультраправий кандидат на виборах у Румунії Сіміон не прийшов на дебати та атакував журналістівhttps://racurs.ua/ua/n206258-ultrapravyy-kandydat-na-vyborah-u-rumuniyi-simion-ne-pryyshov-na-debaty-ta-atakuvav-jurnalistiv.htmlРакурс
Джордже Сіміон не прийшов на дебати та атакував журналістів.
У понеділок, 19.00, румунський телеканал Digi24 організував ключові передвиборчі дебати між кандидатами другого туру президентських виборів: Нікушором Даном та Джордже Сіміоном.
Попри те, що кандидат від ультраправої партії AUR, Джордже Сіміон, неодноразово наголошував на важливості відкритих дебатів і обіцяв узяти в них участь, він так і не з’явився до студії.
За словами редакції телеканалу, запрошення було надіслано заздалегідь, а переговори зі штабом кандидата тривали аж до початку ефіру.
Замість участі в прямому ефірі, Сіміон вирішив опублікувати у соціальних мережах змонтований відеоролик, знятий у своєму робочому кабінеті в Сенаті Румунії.
У цьому відео він різко атакував журналістів Digi24, звинувачуючи їх в упередженості, необ'єктивності та порушенні журналістських стандартів.
Також він заявив, що журналісти «намагаються виставити його дурнем». Відеозапис зроблено без згоди журналістів, що викликало додаткове обурення в медіасередовищі Румунії.
Нікушор Дан, суперник Сіміона в другому турі, прийшов на дебати вчасно і відповідає на запитання, заплановані для кандидатів.