Де і коли дивитися перший півфінал Євробачення-2025

https://racurs.ua/ua/n206257-de-i-koly-dyvytysya-pershyy-pivfinal-ievrobachennya-2025.html

Ракурс

Перший півфінал 69 пісенного конкурсу «Євробачення» відбудеться 13 травня о 22:00 у швейцарському місті Базель. За годину до показу кожного із шоу, о 21:00, на телеканалі Суспільне Культура розпочнеться трансляція проєкту «Передшоу. Пісенний конкурс «Євробачення-2025».

Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення-2025 розпочнеться на телеканалі Суспільне Культура о 22:00. Трансляція 69 Пісенного конкурсу «Євробачення-2025» на хвилях Радіо Промінь розпочнеться о 22:00.

На ютуб-каналі Євробачення Україна о 21:00 дивіться «Передшоу», а з 22:00 слухайте та спостерігайте за роботою з коментаторської студії Тімура Мірошниченка разом із зірковим співкоментатором — телеведучим і ведучим Національного відбору на «Євробачення-2016» Олександром Педаном.

У першому півфіналі можуть голосувати 15 країн-учасниць, а також Іспанія, Італія та Швейцарія. Україна голосує у першому півфіналі: є дві можливості віддати свій голос онлайн esc. vote або через смс за номером 7576 і вказати учасника від 01 до 15 (вартість смс 8,50 гривень), проте голосувати за учасника від своєї країни не можна.

Представники України гурт Ziferblat вийдуть на сцену «Євробачення-2025» під номером 5 з піснею «Bird of Pray».