Депардье получил условный срок по делу о сексуальном насилии

https://racurs.ua/n206268-deparde-poluchil-uslovnyy-srok-po-delu-o-seksualnom-nasilii.html

Ракурс

Французького актора Жерара Депардьє визнали винним у сексуальному насильстві. Зокрема у тому, що він вчиняв непристойні дотики до жінки під час зйомок фільму «Зелені віконниці» у 2021 році.

Актор отримав умовний тюремний термін на 18 місяців, повідомляє Reuters.

Депардьє заперечував звинувачення. Раніше він казав, що жінки й медіа хочуть зашкодити його репутації.

Адвокат 76-річного Депардьє стверджує, що звинувачення жінок «неправдиві», а одна з них нібито «намагалася підзаробити», вимагаючи з актора 30 тис. євро як компенсацію. Загалом актора звинувачують у сексуальних домаганнях щонайменше до 14 жінок. Це перша справа, яка дійшла до суду.