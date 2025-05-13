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Ракурс
Депардьє отримав умовний термін у справі про сексуальне насильство

Депардьє отримав умовний термін у справі про сексуальне насильство

13 тра 2025, 11:59
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Французького актора Жерара Депардьє визнали винним у сексуальному насильстві. Зокрема у тому, що він вчиняв непристойні дотики до жінки під час зйомок фільму «Зелені віконниці» у 2021 році.

Актор отримав умовний тюремний термін на 18 місяців, повідомляє Reuters.

Депардьє заперечував звинувачення. Раніше він казав, що жінки й медіа хочуть зашкодити його репутації.

Адвокат 76-річного Депардьє стверджує, що звинувачення жінок «неправдиві», а одна з них нібито «намагалася підзаробити», вимагаючи з актора 30 тис. євро як компенсацію. Загалом актора звинувачують у сексуальних домаганнях щонайменше до 14 жінок. Це перша справа, яка дійшла до суду.

Джерело: Ракурс


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