Два человека ранены в результате российской воздушной атаки в Ровенской области

Ракурсhttps://racurs.ua/
Ровенская область подверглась российской воздушной атаке в ночь на 14 мая, фото: Google Maps
Два человека ранены в результате российской воздушной атаки в Ровенской областиhttps://racurs.ua/n206286-dva-cheloveka-raneny-v-rezultate-rossiyskoy-vozdushnoy-ataki-v-rovenskoy-oblasti.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 травня, здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну.
Зокрема, на Рівненщині сили ППО знешкодили чотири ворожі повітряні цілі. Про це повідомляється у Telegram-каналі Рівненської ОВА.
Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури. На місцях збиття працюють відповідні служби, — вказано в повідомленні.
Згідно з інформацією у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ, ворожа атака безпілотниками розпочалася після 22.00 13 травня і тривала майже до сьомої години ранку 14 травня.