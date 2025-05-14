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Ракурс
Ровенская область подверглась российской воздушной атаке в ночь на 14 мая, фото: Google Maps

Два человека ранены в результате российской воздушной атаки в Ровенской области

14 мая 2025, 08:18
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 травня, здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну.

Зокрема, на Рівненщині сили ППО знешкодили чотири ворожі повітряні цілі. Про це повідомляється у Telegram-каналі Рівненської ОВА.

Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури. На місцях збиття працюють відповідні служби, — вказано в повідомленні.

Згідно з інформацією у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ, ворожа атака безпілотниками розпочалася після 22.00 13 травня і тривала майже до сьомої години ранку 14 травня.

Источник: Ракурс


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