Двох людей поранено внаслідок російської повітряної атаки на Рівненщині

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Рівненська область зазнала російської повітряної атаки в ніч на 14 травня, фото: Google Maps
Двох людей поранено внаслідок російської повітряної атаки на Рівненщиніhttps://racurs.ua/ua/n206286-dvoh-ludey-poraneno-vnaslidok-rosiyskoyi-povitryanoyi-ataky-na-rivnenschyni.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 травня, здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну.
Зокрема, на Рівненщині сили ППО знешкодили чотири ворожі повітряні цілі. Про це повідомляється у Telegram-каналі Рівненської ОВА.
Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури. На місцях збиття працюють відповідні служби, — вказано в повідомленні.
Згідно з інформацією у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ, ворожа атака безпілотниками розпочалася після 22.00 13 травня і тривала майже до сьомої години ранку 14 травня.