Двох людей поранено внаслідок російської повітряної атаки на Рівненщині

Рівненська область зазнала російської повітряної атаки в ніч на 14 травня, фото: Google Maps

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 травня, здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну.

Зокрема, на Рівненщині сили ППО знешкодили чотири ворожі повітряні цілі. Про це повідомляється у Telegram-каналі Рівненської ОВА.

Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури. На місцях збиття працюють відповідні служби, — вказано в повідомленні.

Згідно з інформацією у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ, ворожа атака безпілотниками розпочалася після 22.00 13 травня і тривала майже до сьомої години ранку 14 травня.