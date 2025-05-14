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На Купянском направлении захватили в плен двух россиян, скриншот видео
Россияне пытались выдать себя за украинских военных, чтобы избежать плена (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206291-rossiyane-pytalis-vydat-sebya-za-ukrainskih-voennyh-chtoby-izbejat-plena-video.htmlРакурс
На Куп’янському напрямку гранатометники з 4-ї комендатури бригади «Помста» захопили в полон двох росіян, які намагалися прикинутися українськими військовими.
Відповідне відео сьогодні, 14 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Зазначається, що на укриття з рашистами натрапили українські військові, котрі здійснювали обхід території. Рашисти мали при собі нарукавні знаки Луганського прикордонного загону, за бійців якого себе видавали, та намагалися переконати захисників України залишити їх нібито через небезпеку дронів на цій локації.
На них були нарукавні знаки Луганського загону, однак виявилося, що це солдати 25-го мотострілецького гвардійського полку — колишні ув’язнені, нині бійці підрозділу «шторм-z», — розповіли у ДПСУ.