На Купянском направлении захватили в плен двух россиян, скриншот видео

https://racurs.ua/n206291-rossiyane-pytalis-vydat-sebya-za-ukrainskih-voennyh-chtoby-izbejat-plena-video.html

Ракурс

На Куп’янському напрямку гранатометники з 4-ї комендатури бригади «Помста» захопили в полон двох росіян, які намагалися прикинутися українськими військовими.

Відповідне відео сьогодні, 14 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що на укриття з рашистами натрапили українські військові, котрі здійснювали обхід території. Рашисти мали при собі нарукавні знаки Луганського прикордонного загону, за бійців якого себе видавали, та намагалися переконати захисників України залишити їх нібито через небезпеку дронів на цій локації.