Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n206293-doverie-k-zelenskomu-vyroslo-do-74-kmis.html

Ракурс

Довіра українців до президента Володимира Зеленського у травні зросла до 74%, в той час як у першій половині березня цей показник становив 69%.

Про це повідомляє прес-служба «Київського міжнародного інституту соціології» з посиланням на результати опитування, проведеного з 2 по 12 травня.

Не довіряють Зеленському 22%. Таким чином, баланс довіри-недовіри становить +52%.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на підконтрольній владі України території.

Було опитано 1 тис. 10 громадян України віком від 18 років.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, — зазначили соціологи.