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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Довіра до Зеленського зросла до 74% - КМІСhttps://racurs.ua/ua/n206293-dovira-do-zelenskogo-zrosla-do-74-kmis.htmlРакурс
Довіра українців до президента Володимира Зеленського у травні зросла до 74%, в той час як у першій половині березня цей показник становив 69%.
Про це повідомляє прес-служба «Київського міжнародного інституту соціології» з посиланням на результати опитування, проведеного з 2 по 12 травня.
Не довіряють Зеленському 22%. Таким чином, баланс довіри-недовіри становить +52%.
Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на підконтрольній владі України території.
Було опитано 1 тис. 10 громадян України віком від 18 років.
До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, — зазначили соціологи.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%, — додали у КМІС. — За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.