Совет Европы поддержал создание спецтрибунала по преступлениям россии

Совет Европы поддержал создание спецтрибунала. Фото:

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Рада Європи підтримала створення спецтрибуналу проти злочинів рф.

Комітет міністрів Ради Європи у середу, 14 травня, підтримав створення спеціального трибуналу для України за злочини агресії, скоєні під час війни, яку проти України веде росія. Відповідне рішення ухвалили в Люксембурзі в рамках щорічного засідання комітету. Про це повідомила прес-служба РЄ.

Комітет міністрів Ради Європи сьогодні підтвердив свою непохитну відданість Україні на її шляху до справедливості та реконструкції, розпочавши процес створення спеціального трибуналу для злочину агресії, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дано доручення генсеку Ради Європи Алену Берсе очолити процес створення спеціального трибуналу для злочину агресії в рамках РЄ шляхом укладення угоди з Україною. Також міністри підтвердили свою рішучість забезпечити повернення українських дітей, яких окупанти незаконно вивезли в росію.

Крім того, комітет міністрів наголосив на важливості посилення підтримки України, зокрема через план дій «Стійкість, відновлення та реконструкція 2023−2026», який дозволяє українській владі просунутися далі на шляху до вступу до Євросоюзу.

Україна очікує, що спецтрибунал розпочне роботу вже 2026 року.

Нагадаємо, 9 травня у День Європи міжнародна коаліція 39 держав (Core Group) у Львові офіційно підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України.