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ГУР презентовало новейшие морские дроны Magura для уничтожения кораблей и самолетов
ГУР презентовало новейшие морские дроны Magura для уничтожения кораблей и самолетов (ФОТО)https://racurs.ua/n206314-gur-prezentovalo-noveyshie-morskie-drony-magura-dlya-unichtojeniya-korabley-i-samoletov-foto.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міноборони (ГУР) презентувало новітні морські дрони Magura, здатні знищити ворожі кораблі та літаки.
У розвідці розповіли, що протягом двох років ці дрони уразили 17 морських та повітряних російських цілей, зокрема 15 — повністю знищені. Серед них два ворожі гелікоптери Мі-8 та два винищувачі Су-30. Загалом завдані ворогу збитки оцінюють у понад пів мільярда доларів.
14 травня голова ГУР МО генерал-лейтенант Кирило Буданов з командою фахівців спецслужби вперше публічно презентували серію ударних морських дронів Magura:
знамениту «кілерку» кораблів чорноморського флоту росії Magura V5;
мультифункціональну платформу Magura V6P;
дрон-ракетоносій Magura V7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак;
модель Magura V7, оснащену бойовим кулеметним модулем.
Морські дрони Magura ― новітня технологічна зброя, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України.