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ГУР презентувало новітні морські дрони Magura для знищення кораблів та літаків

ГУР презентувало новітні морські дрони Magura для знищення кораблів та літаків (ФОТО)

15 тра 2025, 10:25
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Головне управління розвідки Міноборони (ГУР) презентувало новітні морські дрони Magura, здатні знищити ворожі кораблі та літаки.

У розвідці розповіли, що протягом двох років ці дрони уразили 17 морських та повітряних російських цілей, зокрема 15 — повністю знищені. Серед них два ворожі гелікоптери Мі-8 та два винищувачі Су-30. Загалом завдані ворогу збитки оцінюють у понад пів мільярда доларів.

14 травня голова ГУР МО генерал-лейтенант Кирило Буданов з командою фахівців спецслужби вперше публічно презентували серію ударних морських дронів Magura:

  • знамениту «кілерку» кораблів чорноморського флоту росії Magura V5;

  • мультифункціональну платформу Magura V6P;

  • дрон-ракетоносій Magura V7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак;

  • модель Magura V7, оснащену бойовим кулеметним модулем.

Морські дрони Magura ― новітня технологічна зброя, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України.

Джерело: Ракурс


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