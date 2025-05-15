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Ракурс
Россияне планируют нанести ракетный удар по Сумам, фото: «Слово и Дело»

Рашисты планируют 15 мая нанести ракетные удары по Сумам — ОВА

15 мая 2025, 16:14
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Російські загарбники планують сьогодні, 15 травня, завдати ракетних ударів по території Сумської громади.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА з посиланням на отриману оперативну інформацію.

За інформацією ОВА, готується ракетний удар по таких об'єктах:

  • Привокзальна площа, 7 і 9;
  • проспект Шевченка, 2 (орієнтовний час — 17.00).

Усіх, хто перебуває поблизу зазначених адрес, закликаємо негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце, — наголошують в ОВА.

Источник: Ракурс


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