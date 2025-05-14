Разрушения в Сумах. Фото: горсовет

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Російський ракетний удар по Сумах 14 травня забрав життя людей.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу промислового об'єкта загинули двоє осіб. Ще дев’ятеро людей дістали поранення. У важкому стані в лікарнях перебувають двоє постраждалих. Про це Сумська міська рада повідомила у Telegram.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблих, — повідомили в міськраді.

Нагадаємо, сьогодні вдень у низці регіонів України було оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Під час тривоги в Сумах прогримів вибух. Згодом виконувач обов’язків сумського міського голови Артем Кобзар поінформував, що вибух пролунав через удар окупантів по об'єкту промислової інфраструктури.

Спочатку було відомо про одного загиблого та сімох постраждалих. Троє з поранених перебували у важкому стані.