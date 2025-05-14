рф вдарила по об’єкту промислової інфраструктури в Сумах. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n206299-rf-vdaryla-po-pidpryiemstvu-v-sumah-ie-zagyblyy-ta-semero-poranenyh-foto.html

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Армія російської федерації завдала нових ударів по Сумській області.

У середу вдень, 14 травня, окупанти атакували Суми. Ворог ракетою вдарив по об'єкту промислової інфраструктури на території Сумської громади. Попередньо відомо про сімох постраждалих, троє перебувають у важкому стані. Про це міський голова Сум Артем Кобзар та Сумська обласна військова адміністрація повідомили в Telegram.

Вибух, який щойно було чутно в місті — це наслідок удару по об'єкту промислової інфраструктури, — зазначив Кобзар.

Голова міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко заявив, що внаслідок ракетної атаки є загиблий.

Наслідки обстрілу ще з’ясовуються. На місці події працюють відповідні служби.

Наразі невідомо, яким саме озброєнням ворог атакував Сумщину, але Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня росія здійснила масштабний обстріл України з повітря. Ворог використав балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 та 145 ударних БпЛА типу Shahed.

Зокрема, у Рівненській області сили ППО знешкодили чотири ворожі повітряні цілі. Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури.