Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
рф вдарила по об’єкту промислової інфраструктури в Сумах. Фото: ДСНС

рф вдарила по підприємству в Сумах — є загиблий та семеро поранених (ФОТО)

14 тра 2025, 16:23
999

Армія російської федерації завдала нових ударів по Сумській області.

У середу вдень, 14 травня, окупанти атакували Суми. Ворог ракетою вдарив по об'єкту промислової інфраструктури на території Сумської громади. Попередньо відомо про сімох постраждалих, троє перебувають у важкому стані. Про це міський голова Сум Артем Кобзар та Сумська обласна військова адміністрація повідомили в Telegram.

Вибух, який щойно було чутно в місті — це наслідок удару по об'єкту промислової інфраструктури, — зазначив Кобзар.

Голова міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко заявив, що внаслідок ракетної атаки є загиблий.

Наслідки обстрілу ще з’ясовуються. На місці події працюють відповідні служби.

Наслідки обстрілу в Сумах. Фото: ОВА

Наразі невідомо, яким саме озброєнням ворог атакував Сумщину, але Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня росія здійснила масштабний обстріл України з повітря. Ворог використав балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 та 145 ударних БпЛА типу Shahed.

Зокрема, у Рівненській області сили ППО знешкодили чотири ворожі повітряні цілі. Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів