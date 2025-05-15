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Росіяни планують здійснити ракетний удар по Сумах, фото: «Слово і Діло»
Рашисти планують 15 травня завдати ракетних ударів по Сумах — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n206322-rashysty-planuut-15-travnya-zavdaty-raketnyh-udariv-po-sumah-ova.htmlРакурс
Російські загарбники планують сьогодні, 15 травня, завдати ракетних ударів по території Сумської громади.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА з посиланням на отриману оперативну інформацію.
За інформацією ОВА, готується ракетний удар по таких об'єктах:
- Привокзальна площа, 7 і 9;
- проспект Шевченка, 2 (орієнтовний час — 17.00).
Усіх, хто перебуває поблизу зазначених адрес, закликаємо негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце, — наголошують в ОВА.