Росіяни планують здійснити ракетний удар по Сумах, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n206322-rashysty-planuut-15-travnya-zavdaty-raketnyh-udariv-po-sumah-ova.html

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Російські загарбники планують сьогодні, 15 травня, завдати ракетних ударів по території Сумської громади.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА з посиланням на отриману оперативну інформацію.

За інформацією ОВА, готується ракетний удар по таких об'єктах:

Привокзальна площа, 7 і 9;

проспект Шевченка, 2 (орієнтовний час — 17.00).