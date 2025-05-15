Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни планують здійснити ракетний удар по Сумах, фото: «Слово і Діло»

Рашисти планують 15 травня завдати ракетних ударів по Сумах — ОВА

15 тра 2025, 16:14
999

Російські загарбники планують сьогодні, 15 травня, завдати ракетних ударів по території Сумської громади.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА з посиланням на отриману оперативну інформацію.

За інформацією ОВА, готується ракетний удар по таких об'єктах:

  • Привокзальна площа, 7 і 9;
  • проспект Шевченка, 2 (орієнтовний час — 17.00).

Усіх, хто перебуває поблизу зазначених адрес, закликаємо негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце, — наголошують в ОВА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів