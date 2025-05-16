Рашисты требуют передать им территории Украины, фото:

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На переговорах у Стамбулі росія висунула умову виведення українських військ з територій, котрі вона не захопила воєнним шляхом, як передумову для режиму тиші.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерело, обізнане з ходом перемовин.

Зазначається, що делегації взяли паузу у перемовинах.

За інформацією джерел «Суспільного», українська делегація спілкувалася з російською через перекладача.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі стверджує, що перекладача не було.

Говорили — російською. росія вимагала виведення українських військ з усіх областей, які вони додали в свою конституцію. Від 30-ти денного перемирʼя відмовились, — зазначив він.

Також, за словами Гончаренка, росіяни також почали говорити про Сумську область.

Вони вимагають створення зони безпеки і погрожували анексією області, — зазначив нардеп.

SkyNews з посиланням на джерело в українських дипломатичних колах повідомляє, що росія висунула вимоги, які «є нереальними і виходять далеко за рамки всього, що обговорювалося раніше».

Джерело: «Суспільне», Олексій Гончаренко, SkyNews