россия на переговорах требовала вывода украинских войск с территорий, которые она не захватила — СМИhttps://racurs.ua/n206347-rossiya-na-peregovorah-trebovala-vyvoda-ukrainskih-voysk-s-territoriy-kotorye-ona-ne-zahvatila.htmlРакурс
На переговорах у Стамбулі росія висунула умову виведення українських військ з територій, котрі вона не захопила воєнним шляхом, як передумову для режиму тиші.
Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерело, обізнане з ходом перемовин.
Зазначається, що делегації взяли паузу у перемовинах.
За інформацією джерел «Суспільного», українська делегація спілкувалася з російською через перекладача.
Водночас нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі стверджує, що перекладача не було.
Говорили — російською. росія вимагала виведення українських військ з усіх областей, які вони додали в свою конституцію. Від 30-ти денного перемирʼя відмовились, — зазначив він.
Також, за словами Гончаренка, росіяни також почали говорити про Сумську область.
Вони вимагають створення зони безпеки і погрожували анексією області, — зазначив нардеп.
SkyNews з посиланням на джерело в українських дипломатичних колах повідомляє, що росія висунула вимоги, які «є нереальними і виходять далеко за рамки всього, що обговорювалося раніше».
Джерело: «Суспільне», Олексій Гончаренко, SkyNews