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Обезвреживание российской крылатой ракеты, фото: ГСЧС
Боевую часть российской ракеты Х-101 обнаружили в поле на Киевщине (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n206354-boevuu-chast-rossiyskoy-rakety-h-101-obnarujili-v-pole-na-kievschine-foto-video.htmlРакурс
На Київщині серед сільськогосподарських угідь було виявлено бойову частину російської крилатої ракети Х-101.
Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провели операцію з вилучення небезпечної знахідки. Про це сьогодні, 16 травня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Фахівці транспортували бойову частину до спеціального полігону та знищили шляхом контрольованого підриву.
У разі виявлення уламків ракет, снарядів або інших підозрілих предметів — не підходьте до них, не торкайтесь і негайно повідомляйте відповідні служби! Навіть, на перший погляд «нешкідливий» уламок може становити смертельну загрозу, — наголошують у ДСНС.