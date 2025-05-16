На Київщині серед сільськогосподарських угідь було виявлено бойову частину російської крилатої ракети Х-101.

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провели операцію з вилучення небезпечної знахідки. Про це сьогодні, 16 травня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Фахівці транспортували бойову частину до спеціального полігону та знищили шляхом контрольованого підриву.

У разі виявлення уламків ракет, снарядів або інших підозрілих предметів — не підходьте до них, не торкайтесь і негайно повідомляйте відповідні служби! Навіть, на перший погляд «нешкідливий» уламок може становити смертельну загрозу, — наголошують у ДСНС.