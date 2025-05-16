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Обезвреживание российской крылатой ракеты, фото: ГСЧС

Боевую часть российской ракеты Х-101 обнаружили в поле на Киевщине (ФОТО, ВИДЕО)

16 мая 2025, 21:27
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На Київщині серед сільськогосподарських угідь було виявлено бойову частину російської крилатої ракети Х-101.

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провели операцію з вилучення небезпечної знахідки. Про це сьогодні, 16 травня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Фахівці транспортували бойову частину до спеціального полігону та знищили шляхом контрольованого підриву.

У разі виявлення уламків ракет, снарядів або інших підозрілих предметів — не підходьте до них, не торкайтесь і негайно повідомляйте відповідні служби! Навіть, на перший погляд «нешкідливий» уламок може становити смертельну загрозу, — наголошують у ДСНС.

Знешкодження російської крилатої ракети, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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