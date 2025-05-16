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Знешкодження російської крилатої ракети, фото: ДСНС
Бойову частину російської ракети Х-101 виявили у полі на Київщині (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206354-boyovu-chastynu-rosiyskoyi-rakety-h-101-vyyavyly-u-poli-na-kyyivschyni-foto-video.htmlРакурс
На Київщині серед сільськогосподарських угідь було виявлено бойову частину російської крилатої ракети Х-101.
Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провели операцію з вилучення небезпечної знахідки. Про це сьогодні, 16 травня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Фахівці транспортували бойову частину до спеціального полігону та знищили шляхом контрольованого підриву.
У разі виявлення уламків ракет, снарядів або інших підозрілих предметів — не підходьте до них, не торкайтесь і негайно повідомляйте відповідні служби! Навіть, на перший погляд «нешкідливий» уламок може становити смертельну загрозу, — наголошують у ДСНС.