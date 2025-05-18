Дроны СБС уничтожили уже 100 вражеских беспилотников типа «Шахед», инфографика: Командование СБС

https://racurs.ua/n206393-drony-perehvatchiki-unichtojili-uje-100-shahedov.html

Ракурс

Сили безпілотних систем за допомогою дронів-перехоплювачів знищили вже 100 «Шахедів».

Про це сьогодні, 18 травня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Сил безпілотних систем (СБС).

Зазначається, що станом на сьогодні підрозділ Darknode 412-го полку Nemesis СБС перехопили 100 ударних БПЛА противника, зокрема:

76 одиниць Shahed‑136 — дронів-камікадзе іранського виробництва;

24 одиниці «Гербера» — спрощеної модифікації Shahed-136, що виготовляється на території рф.

Вперше в історії сучасної війни ударні БПЛА дальнього радіусу дії системно перехоплюються іншими безпілотними літальними апаратами, — наголошують у Командуванні СБС. — Такий підхід демонструє високу економічну ефективність: вартість ракети ППО може сягати 1 млн дол., тоді як дрон-перехоплювач — близько 5 тис. дол.

Зазначається, що Сили безпілотних систем активно масштабують цей напрям, щоб компенсувати дефіцит традиційних засобів ППО та посилити захист українських міст від терористичних атак з боку рф.